Abohor’un fendi, Mesarya’yı yendi

Stadyum:Paşaköy Hasan Onalt Stadı
Hakemler:Mehmet Sezener, Mehmet Ekşici,Şahin Coşkun
Mesarya: Mehmet Özeralp, Abdullah,Orhan, Yusuf(83.Dk Oğuzhan),Sinan,MustafaAyker,Hüseyin Paşa(56.Dk Çağrı),İbrahim,Nevzat,Okan(83.DkHüseyin Çıdamlı)Ahmet Kara
Cihangir: Cem Dursun, Nurettin,Berhan(41.Dk Yankı),Muhittin,Babacar(90.Dk Necati), Hakan Karacaoğlu,Selçuk,Mikail,Erol,Sercan,Rahmi(46.Dk Tacettin)
Kırmızı kart: 53.Dk Orhan,81.Dk Nevzat (Mesarya)
Goller: 15.Dk Nevzat, 57.Dk Okan (Mesarya)-40,46 ve 70.(P) Dk Muhittin, 88.Dk Tacettin (Cihangir)
AKSA Süper Ligin 17. Haftasında Mesarya derbisinde Mesarya Cihangir’i Paşaköy Hasan Onalt Stadında konuk etti.
9.Dk: Mesarya atağında Hüseyin Paşa’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Okan’ın vuruşunda top üst ağlarda kaldı.
15.Dk: Mesarya atağında Nevzat sol çaprazdan yaptığı vuruşunda topu filelere gönderdi. Mesarya 1-0 Cihangir
32.Dk: Cihangir’in kazandığı frikiği kullanan Muhittin’in şutunda kaleci Mehmet’in sektirdiği topa Erol vurdu ancak Mehmet gole izin vermedi
40.Dk: Cihangir’in kaleyi tam karşıdan gören noktadan kazandığı frikiği kullanan Muhittin’in vuruşunda top filelere gitti. Mesarya 1-1 Cihangir
46.Dk: Cihangir’de kazanılan frikiği kullanan Muhittin’in vuruşunda top filelere gitti. Mesarya 1-2 Cihangir
53.Dk: Mesarya takımında Orhan topsuz alanda rakibi Tacettin’in boğazını sıkınca karşılaşmanın hakemi Mehmet Sezener kendisini kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
57.Dk: Mesarya atağında Nevzat’ın şutunda oluşan karambolde topu önünde bulan Okan’ın vuruşunda top filelere gitti. Mesarya 2-2 Cihangir
69.Dk: Cihangir atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Tacettin’in şutunda Yusuf topa elle müdahale edince hakem Mehmet Sezener penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Muhittin topu filelere gönderdi. Mesarya 2-3 Cihangir
81.Dk: Mesarya’da Nevzat, Yankı’ya yaptığı faulden sonra ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
88.Dk: Cihangir atağında Yankı’nın pasıyla topla buluşan Tacettin’in vuruşunda top filelere gitti. Mesarya 2-4 Cihangir
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