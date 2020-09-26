Abitoğlu: Tarihi şampiyonluğun gururunu yaşıyoruz

Demirhan’a 45 yıllık tarihinde ilk şampiyonluğunu yaşatan başkan Necip Abitoğlu, şampiyonlukla ilgili düşüncelerini aktardı.

Necip Abitoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Cümlelerime başlarken, stresli, şampiyonluk maçında galip gelip şampiyon olduğumuz için başta hocamızİskender Suiçmez’i,tüm futbolcularımı, tüm yöneticilerimi ve büyük taraftarımızı verdikleri emekleri için kutlarım,

Bu tarihi şampiyonluğun haklı gururu yaşıyoruz. Yaklaşık 9 aydır verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. Demirhan Spor Kulübü bu zor turnuvanın ilk ayağında gruptan çıkıp iki zor playoff turunu da geçerek mutlu sona ulaştı. Ne mutlu bize ki,bir üst kümedeyiz. Ne mutlu ki Demirhanlıyız. Ne mutlu ki şampiyonuz.”

