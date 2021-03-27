Abdullah Özsusuzlu, annesini kaybetti

Futbolumuzun eski hakemlerinden Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (KTFHGD) eski başkanı Abdullah Özsusuzlu’nun annesi hayatını kaybetti.
Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Abdullah Özsusuzlu’nun annesi hayatını kaybetmesi ile yayınladığı taziye mesajında “Dernek eski başkanımız, Abdullah Özsusuzlu hocamızın değerli annesinin vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Tanrıdan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz.
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