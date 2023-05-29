Abdullah Atma ciddi sakatlandı

Deprem Şehitleri Turnuvası’nda Başkent Karması ile Alsancak Karması arasında Cumartesi günü oynanan karşılaşmada sakatlanan Abdullah Atma’nın sakatlığı ciddi olduğu bildirildi.

Karşılaşmanın 40.dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Alsancak Karması'nın başarılı orta saha oyuncusu Abdullah Atma için MR çekilecek.

Ambulansla Girne Akçiçek Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah'ın sol ayağında kırık tespit edilmedi.

Sol diz ve bileğinde şişlik olan Abdullah'ın MR sonucuna göre tedavisine başlanacak.

