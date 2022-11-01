Abdülkerim Bardakcı'nın cezasında indirim

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık men cezasını 1 maça indirdi. 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

Tahkim Kurulu, Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasında indirime gitti.

Kurul, 28 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 maça indirdi. Abdülkerim Bardakcı, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde Beşiktaş deribisinde forma giyebilecek.

Tahkim Kurulu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

''Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; somut olayın özelliklerine göre takdiren indirilerek 1 resmi müsabakadan men cezası biçiminde düzeltilmek suretiyle kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir.''



