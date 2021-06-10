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Abbas yeniden Efsane'de

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Abbas yeniden Efsane'de
Çetinkaya yeni sezon hazırlıklarına Turan Altay yönetiminde devam ederken transferlerini de sürdürüyor.
Geçtiğimiz yıl Dumlupınar'dan alınan Abbas Osum dün yapılan antrenman öncesinde Çetinkaya tesislerinde kendisini bonservisli olarak kulübe bağlayan imzayı yönetici Özkan Kösezade eşliğinde attı.
 
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