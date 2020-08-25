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Abbas, Çetinkaya’ya döndü

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Abbas, Çetinkaya’ya döndü
Tarihinde ilk kez K-PET Birinci Ligde mücadele edecek olan Çetinkaya transferlerini ardı ardına gerçekleştiriyor.
Geçtiğimiz sezon Yonpaş Dumlupınar ile Süper Lige yükselme başarısı elde eden Abbas Osum, Çetinkaya'nın teklifini kabul ederek eski takımına döndü. Abbaş, Çetinkaya yönetimi ile bir araya gelerek, bonservisliolarak el sıkıştı.
 
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