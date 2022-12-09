A2 takım maçlarında disiplinsizliğe ceza yağdı

KTFF Disiplin Kurulu geçtiğimiz hafta sonu A2 Liglerinde yaşanan saha olayları ile ilgili verdiği cezaların kararlarını açıkladı.

Disiplin Kurulu Cihangir A2 takım antrenörüne 30 gün ceza verirken, M.HacıaliYılmazköy A2 takım futbolcusu Ahmet Sami Karakaş’a 8 maç, Çetinkaya A2 takımı futbolcusu Batuhan Arslan’a ise 4 maç ceza verdi.

Disiplin Kurulu kararları şöyle:

1) 03.12.2022 tarihinde Lefkoşa Attila Topaloğlu Stadı’nda oynanan ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK – Cihangir GSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında hakeme yönelik hakaret ve küfür içerikli sözler sarf etmesi nedeniyle ihraç edilen ve ihraç edilmesine müteakip saha içerisine girip hakemin üzerine koştuğu, kalem fırlattığı, polis ekiplerince güçlükle sahadan çıkarıldığı bu esnada hakeme ağır hakaret, küfür ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği raporlardan tespit edilen Cihangir GSK Antrenörü Mehmet Binboğa’ya DT 41 (1)’in ihlalinden dolayı 41 (1) (b) uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2) 04.12.2022 tarihinde Lefkoşa Atilla Topaloğlu Stadı’nda, Çetinkaya TSK – Doğan Türk Birliği AKSA A2 Süper Lig müsabakasında rakip takım futbolcusunun yüzüne yumruk attığı raporlardan tespit edilen Çetinkaya futbolcusu Batuhan Arslan’a DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı 44 (1) (a) uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3) 04/12/2022 tarihinde Esentepe Erdal Barut Stadında oynanan Esentepe K.K.S.K. – M. HacıaliYılmazköy S.K. AKSA A2 I.Lig müsabakasında, ikinci ihtar ile oyundan ihraç edilmesini müteakip, hakeme hakaret, küfür ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği, keza maçın bitimi ile birlikte hakemlere ağır hakaret, küfür ve tehditlerine devam ettiği ve saldırgan hareketler sergilediği, hakemlerin arabalarına bindikleri esnada sahadan ayrılmalarına engel olup arabasına yumruk atmak suretiyle maddi/manevi zararı meydana getirdiği raporlardan tespit edilen M.HacıaliYılmazköy futbolcusu Ahmet Sami Karakaş’a DT 41 (1) ve 88/4’ün ihlallerinden dolayı 41 (1) (a) ve 88/4 uyarınca 8 (Sekiz) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi..

