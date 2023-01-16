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A2 Süper Lig’de Lefkoşa’nın beyi Göçmenköy

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A2 Süper Lig’de Lefkoşa’nın beyi Göçmenköy
Aksa A2 Süper ligde Göçmenköy A2 takımı Lefkoşa takımlarına karşı aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekti. Çıktığı 5 başkent karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Göçmenköy’ün üstünlüğü gözden kaçmadı. Çetinkaya’yı 5-1, Yenicami’yi 2-1, Hamitköy’ü 3-2, CB Gençlik Gücü’nü 2-1 mağlup eden Göçmenköy bugün ise Küçük Kaymaklı’yı 2-1 mağlup eden başkent temsilcisi Lefkoşa’da rakipleri karşısında aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekti.
 
 
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