A2 Liglerinde bazı maçlar haftaya ertelendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig’de aşağıda yazılı karşılaşmalar futbol oynamaya elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle önümüzdeki haftaya (21-22 Ocak 2023) ertelendi.

AKSA A2 SÜPER LİG

Gönyeli SK – Yenicami AK

Çetinkaya TSK – Mesarya SK

Lefke TSK – Yonpaş Dumlupınar TSK

China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Hamitköy ŞHSK

AKSA A2 1.LİG

Mormenekşe GBSK - Esentepe KKSK

Girne Halk Evi – Miracle Karşıyaka ASK

Baf Ülkü Yurdu – Dörtyol SK

İncirli SK – Binatlı YSK

Yeniboğaziçi DSK – Düzkaya KOSK

Lapta TBSK – Pera L. Gençler Birliği