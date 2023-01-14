A2 Liglerinde bazı maçlar haftaya ertelendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig’de aşağıda yazılı karşılaşmalar futbol oynamaya elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle önümüzdeki haftaya (21-22 Ocak 2023) ertelendi.
AKSA A2 SÜPER LİG
Gönyeli SK – Yenicami AK
Çetinkaya TSK – Mesarya SK
Lefke TSK – Yonpaş Dumlupınar TSK
China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Hamitköy ŞHSK
AKSA A2 1.LİG
Mormenekşe GBSK - Esentepe KKSK
Girne Halk Evi – Miracle Karşıyaka ASK
Baf Ülkü Yurdu – Dörtyol SK
İncirli SK – Binatlı YSK
Yeniboğaziçi DSK – Düzkaya KOSK
Lapta TBSK – Pera L. Gençler Birliği
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