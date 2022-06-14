A Lisans Antrenörlük Kursu başvuruları başladı

KTFF tarafından yayımlanan Teknik Adamların Statüsü, Çalışma Esasları ile Eğitimi ve Sınıflandırması Talimatı gereği 2021-2022 Futbol Sezonunda KTFF Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilecek olan UEFA A Lisans Antrenörlük Kursu için Bilgilendirme ve Başvuru Formu, kursa katılmak isteyen adaylar tarafından bir tamam doldurulup KTFF Genel Sekreterliği’ne 21 /06/2022 tarihine kadar elden teslim edilmelidir. KTFF Eğitim Üst Kurulu, başvuruda bulunan kişilerin uygunluklarını belirleyecek ve bilgi verecektir.

UEFA A LİSANS KURSUNA BAŞVURANLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

KTFF tarafından düzenlenecek olan UEFA A Lisans Antrenörlük Kursuna katılacak olan kişilerin;

KKTC vatandaşı olmaları;

18 yaşını doldurmuş olmaları;

En az lise ve dengi okul mezunu olmaları;

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan; zimmet, nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı kesin hüküm giymemiş olmaları,

Disiplin Kurulu tarafından bir seferde 3 aydan fazla, toplamda 6 ay veya daha fazla ceza almamış olmaları,

İlgili kursa katılmasına herhangi bir engeli olmadığına dair sağlık raporu almış olmaları;

“UEFA B” Antrenör Lisansı ile en az 3 yıl boyunca Teknik Adamların Statüsü, Çalışma Esasları ile Eğitimi ve Sınıflandırması Talimatı ile belirlenen alanlarda çalışmış olmaları gerekmektedir.

İlgililerin bir üst kursa katılabilmesi için, başvuru tarihine kadar açılmış olan en son zorunlu gelişim seminerlerine ve yenileme kurslarına katılmış, istenen vizeleri tamamlamış ve o kursun ön koşullarını yerine getirmiş olmaları şarttır. Bu durumda, UEFA A Lisans Antrenörlük Kursu’na katılım için, katılımcılardan UEFA B lisans sertifikaları ile 3 vize koşulunu yerine getirmiş olmaları beklenmektedir. 3 vize koşulunu yerine getiremeyen kişiler, UEFA A Lisans Antrenörlük Kursu’na başvuruda bulunamaz ve kursa katılamazlar.

