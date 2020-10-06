A Lisans antrenörlere Süper Lig yolu açıldı

A Lisanslı antrenörlerin Süper Lig'de görev alamaması nedeniyle bazı takımlarda yaşanan sıkıntılar için KTFF Yönetim Kurulu geçici olarak a Lisans antrenörlerin Süper Lig'de görev almasına karar verdi.

KTFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:



"KTFF Yönetim Kurulu 5 Ekim 2020, Salı günü aşağıdaki kararları almıştır:

25 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen KTFF Olağan Mali Genel Kurulu’nda kulüplerin Teknik Direktörlük Kursu’na katılmaya hak kazanan ancak pandemi sebebiyle kursların yapılamamasından dolayı mağdur olan, hak sahibi A Lisans antrenörlere kurs açılıncaya kadar Süper Lig’de görev yapmalarının önünün açılması için sunduğu tavsiye kararı yönetim kurulumuz tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir."