A Grubu’nda İlköğretim Dairesi, B Grubu’nda Polis GM kayıpsız

Hasan Ramadan Cemil Turnuvasında 2. Hafta önceki akşam oynanan maçlarla tamamlandı

Hasan Ramadan Cemil 14.Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası‘nda ikinci hafta geride kaldı.

İrsen Küçük Ortaokulu’nda Salı ve Çarşamba akşamları oynanan maçlarla devam eden turnuvada A Grubunda 5 takım, B Grubunda 6 takım mücadele ediyor.

Bol gollü maçların izlendiği turnuvada üçüncü hafta ilk maçları 1 Ekim Salı akşamı oynanacak.

PUAN DURUMLARI ŞÖYLE:

A GRUBU

SIRA TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1 İlköğretim Dairesi 2 2 - - 21 5 6 16

2 Devlet Hastanesi 1 1 - - 9 4 3 5

3 Sivil Savunma 1 1 - - 8 7 3 1

4 Merkezi Cezaevi 2 - - 2 5 13 0 -8

5 Sosyal Sigortalar 2 - - 2 11 25 0 -14



B GRUBU

SIRA TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1 Polis GM 2 2 - - 24 1 6 23

2 Sağlık Çalışanları 2 2 - - 24 6 6 18

3 Cezaevi Haspolat 2 1 - 1 14 13 3 1

4 Eğitim Müşavirliği 2 1 - 1 8 13 3 -5

5 Vergi Dairesi 2 - - 2 3 15 0 -12

6 Dışişleri Dairesi 2 - - 2 5 30 0 -25



