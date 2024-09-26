A Grubu’nda İlköğretim Dairesi, B Grubu’nda Polis GM kayıpsız

Hasan Ramadan Cemil 14.Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası‘nda ikinci hafta geride kaldı.
İrsen Küçük Ortaokulu’nda Salı ve Çarşamba akşamları oynanan maçlarla devam eden turnuvada A Grubunda 5 takım, B Grubunda 6 takım mücadele ediyor.
Bol gollü maçların izlendiği turnuvada üçüncü hafta ilk maçları 1 Ekim Salı akşamı oynanacak.
PUAN DURUMLARI ŞÖYLE:
A GRUBU
SIRA TAKIMLAR O G B M A Y P Av.
1 İlköğretim Dairesi 2 2 - - 21 5 6 16
2 Devlet Hastanesi 1 1 - - 9 4 3 5
3 Sivil Savunma 1 1 - - 8 7 3 1
4 Merkezi Cezaevi 2 - - 2 5 13 0 -8
5 Sosyal Sigortalar 2 - - 2 11 25 0 -14
B GRUBU
SIRA TAKIMLAR O G B M A Y P Av.
1 Polis GM 2 2 - - 24 1 6 23
2 Sağlık Çalışanları 2 2 - - 24 6 6 18
3 Cezaevi Haspolat 2 1 - 1 14 13 3 1
4 Eğitim Müşavirliği 2 1 - 1 8 13 3 -5
5 Vergi Dairesi 2 - - 2 3 15 0 -12
6 Dışişleri Dairesi 2 - - 2 5 30 0 -25
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