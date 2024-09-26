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A Grubu’nda İlköğretim Dairesi, B Grubu’nda Polis GM kayıpsız

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Hasan Ramadan Cemil Turnuvasında 2. Hafta önceki akşam oynanan maçlarla tamamlandı

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A Grubu’nda İlköğretim Dairesi, B Grubu’nda Polis GM kayıpsız
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Hasan Ramadan Cemil 14.Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası‘nda ikinci hafta geride kaldı.
İrsen Küçük Ortaokulu’nda Salı ve Çarşamba akşamları oynanan maçlarla devam eden turnuvada A Grubunda 5 takım, B Grubunda 6 takım mücadele ediyor.
Bol gollü maçların izlendiği turnuvada üçüncü hafta ilk maçları 1 Ekim Salı akşamı oynanacak.
PUAN DURUMLARI ŞÖYLE:
                A GRUBU                                                                                                                         
SIRA      TAKIMLAR          O            G            B             M           A             Y             P             Av.
1             İlköğretim Dairesi            2             2             -              -              21           5             6             16
2             Devlet Hastanesi             1             1             -              -              9             4             3             5
3             Sivil Savunma    1             1             -              -              8             7             3             1
4             Merkezi Cezaevi              2             -              -              2             5             13           0             -8
5             Sosyal Sigortalar              2             -              -              2             11           25           0             -14
                                                                                                                                            
                B GRUBU                                                                                                                         
SIRA      TAKIMLAR          O            G            B             M           A             Y             P             Av.
1             Polis GM             2             2             -              -              24           1             6             23
2             Sağlık Çalışanları               2             2             -              -              24           6             6             18
3             Cezaevi Haspolat             2             1             -              1             14           13           3             1
4             Eğitim Müşavirliği            2             1             -              1             8             13           3             -5
5             Vergi Dairesi      2             -              -              2             3             15           0             -12
6             Dışişleri Dairesi 2             -              -              2             5             30           0             -25
 
 
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