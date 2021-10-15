5. hafta heyecanı başladı

AKSA Süper Ligde beşinci hafta Binatlı – Baf Ülkü Yurdu derbisi ile başlarken, Cumartesi ve Pazar günler oynanacak maçlarla devam edecek.

AKSA Süper Lig

Binatlı – Baf Ülkü Yurdu, 3-0

16 Ekim Cumartesi, saat 16:00

MTG – Mesarya, Canbulat Stadı, Turgay Misk

Hamitköy – TOL, Esat Erdoğmuş Stadı, Osman Özpaşa

GHE – Lefke, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı

17 Ekim Pazar, saat 16:00

Gönyeli – Dumlupınar, Gönyeli Stadı, Mehmet Sezener

YAK – KK, Atatürk Stadı, Evren Karademir

DTB – MAY, Şht Şevket Kadir Stadı, Ali Özer

Cihangir – Göçmenköy, Cihangir Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Birinci Lig

16 Ekim Cumartesi, saat 16:00

Yeni Boğaziçi – China Bazaar GG, Osman Ergün Mehmet Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Değirmenlik – Görneç, Sadık Cemil Stadı, Şakir Azizoğlu

Çetinkaya – Düzkaya, Atatürk Stadı, Hüseyin Özkan

BB – Dörtyol, Üner Berkalp Stadı, İsfendiyar Açıksöz

17 Ekim Pazar, saat 16:00

Esentepe – Çanakkale, Erdal Barut Stadı, Hakan Ünal

Maraş – Yalova, Necip Halil Kartal Stadı, Hakan Muhtaroğlu

İncirli - Gençler Birliği, Hüseyin Altıncıoğlu Stadı, Emre Öztaşlı

Karşıyaka – Mormenekşe, Ergin Şahdur Stadı, Mustafa Öztugay

