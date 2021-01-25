45.Yıl formalarına ilgi sürüyor

BTM Birinci Lig kulüplerinden Dikmen Gücü Spor Kulübü yönetiminin,45. Yıla özel olarak hazırlattığı taraftar formalarını geçtiğimiz ay satışa sunmuştu.
Sınırlı sayıda üretilen ve tarihi anısı olan 45. Yıl Özel formaların kısa sürede büyük ilgi gördü. 7’den 70 tüm taraftar, sempatizan ve takım oyuncularının ilgi gösterdiği formaların büyük bir kısmısatıldı.
Dikmen Gücü Spor Kulübü yönetimi, formaların büyük ilgi görmesini memnuniyetle karşılarken, kulübe de maddi destek sağlıyor.
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