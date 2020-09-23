45 yıllık özlem bitti

Demirhan Spor Kulübü, 45 yıllık tarihinde ilk şampiyonluğunu, Abdullah’ın golü ile Haspolat’ı 1-0 mağlup ederek elde etti

Hamit SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM İkinci Ligde şampiyonlardan biri de Demirhan Spor Kulübü oldu.

Demirhan Spor Kulübü 45 yıllık tarihinde ilk şampiyonluğunu oldukça uzun süren 2020 Futbol sezonunda elde etti.

Necip Abitoğlu başkanlığındaki Demirhan yönetim kurulunun oluşturduğu güçlü kadro, İskender Suiçmez’in teknik adamlığında BTM 2.Ligde şampiyon oldu.

GörneçÜç Şehitler Stadı’nda oynanan ve Şakir Azizoğlu’nun yönettiği maçı Demirhan gol kralı golcüsü Abdullah’ın golü ile 1-0 kazandı.

Haspolat ise İbrahim’in ilk devrenin son bölümünde kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçın ikinci devresini adeta tek kale oynadı. Cafer’in kafa vuruşunun direkten dönmesiyle şanssızlık yaşayan Haspolat, başarılı kurtarışlar yapan Demirhan kalecisini de geçemeyince mağlubiyete razı oldu.

