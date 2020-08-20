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40’ta girdi, 41’de hakemi itti

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Alayköy-Pınarbaşı maçında Alayköy 2-0 mağlup durumda iken sahadan çekildi. Alayköy futbolcusu Aydoğan Sarıkaya, 40. Dakikada, oyuna girip 41. Dakikada hakemi itince kırmızı kart gördü

40’ta girdi, 41’de hakemi itti
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 5. Hafta maçları oynanan maçlarla tamamlandı.
BTM 2. Lig 5. Haftada oynanan 17 maçta 64 gol atıldı. Ergazi, Karadeniz 61, Akıncılar, Haspolat ve Sadrazam Kayalar puan kayıpsız, Pile ve Gaziveren ise namağlup liderliklerini sürdürüyorlar.
Alayköy-Pınarbaşı maçında Alayköy 2-0 mağlup durumda iken sahadan çekildi. Alayköy futbolcusu Aydoğan Sarıkaya, 40. Dakikada, oyuna girip 41. Dakikada hakemi itince kırmızı kart gördü. Yaşanan bu gelişme üzerine Alayköy yöneticileri, oyuna devam etmediler. Maçla ilgili kararı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu verecek.
 
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