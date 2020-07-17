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4 sarı kart cezası değişiyor

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4 sarı kart cezası değişiyor
17 Temmuz 2020 Cuma 17:31

Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) 2020-2021 sezonu için yabancı futbolcu sayısı da dahil bir dizi kararlar alırken en ilginç karar ise sarı kart cezalarında geldi.

KOP’un aldığı karara göre 4 sarı kartı tamamlayan bir futbolcu, cezasını ligdeki gelecek iki maçtan birinde çekebilecek. Alınan kararda belirtildiği üzere, cezaya giren futbolcu eğer isterse cezasını hemen bir sonraki lig maçında çekebilecekken, federasyona yazılı dilekçe yapıp cezasını gelecek ikinci maçta çekmeyi talep etme hakkına sahip olacak.

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