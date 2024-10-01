3 takım Disiplin Kurulu’na sevk edildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Soruşturma Merci, Aksa Süper Ligin 2. Haftasında oynanan iki maçta yaşanan olaylar nedeniyle üç takımı Disiplin Kuruluna sevk etti.

Federasyondan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

KTFF Soruşturma Merci, 01.10.2024 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.

1) AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 2.haftasında 21280 maç numarasıyla Cihangir Stadı’nda oynanan Cihangir GSK – Lefke TSK karşılaşmasında saha içerisinde yaşanan olay ve/veya olaylardan dolayı Cihangir GSK ve Lefke TSK takımlarının Disiplin Talimatı’nın 52.maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevkine,

2) AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 2.haftasında 21276 maç numarasıyla Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan Alsancak Yeşilova SK – Tremeşeli H. Dumlupınar TSK karşılaşmasında yaşanan olay ve/veya olaylardan dolayı Alsancak Yeşilova SK takımının Disiplin Talimatı’nın 52.maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

