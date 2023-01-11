29 futbolcu dakika kaçırmadı

AKSA Süper ve 1. Ligin ilk yarısında tüm müsabakalarda 29 futbolcu 90 dakika görev yaptı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından Aksa Ligleriyle ilgili yayınlanan ilk devre istatistiklerine göre ilk devrede oynanan 15 maçın tümünde de dakika kaçırmayan 29 futbolcu olduğu görülmekte.
AKSA Süper ve 1. Ligin ilk yarısında tüm müsabakalarda 29 futbolcu 90 dakika görev yaptı. Bu futbolcuların 16’sı Süper Ligden 13’ü ise 1. Ligden olduğu bildirildi.
Her iki ligde tüm maçlarda oynayan oyuncular şöyle:
SÜPER LİG (16 FUTBOLCU)
Ozan Moroğlu (DTB), OsitaObiekwe (Gönyeli), Tolga Nergiz (Hamitköy), Aykut Esmeraslan, İrfan Özbay, Mustafa Tahsildaroğulları (Lefke), Ufuk Şimşek, Uğur Gök (MTG), Yusuf Altıner (Mesarya), Adil Uçar, Hasan Piro (M. Değirmenlik), Bilal Ceylan, Hüseyin Erkan Tutuş (TOL), Ercan Samancıoğlu (Yenicami), JonathanWeston, Türkkan Delideniz (Y. Dumlupınar)
BİRİNCİ LİG (13 FUTBOLCU)
Erdoğan Nay (BÜY), Sertaç Özbil, Uğur Şahin (Binatlı), Sergen Alpaslan (Dörtyol), Ali Karal (Düzkaya), Ali Nazlıoğlu (GHE), Süleyman Batuk (Lapta), Ersal Hafız, Hüseyin Pilatin, Seyit Geçici (M. H. Yılmazköy), Olgun Tekbıyık (Pera L. G. Birliği), Barış Dağ, Remzi Rıylı (Yeniboğaziçi)