banner875
banner885
Kızlarda LTL, Erkeklerde Hala Sultan İlahiyat Koleji şampiyon
Kızlarda LTL, Erkeklerde Hala Sultan İlahiyat Koleji şampiyon
7 0
UKÜ ve Miracle Esentepe finalde
UKÜ ve Miracle Esentepe finalde
13 0
 
80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
15 0
İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi
İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi
16 0
Pera Larnaka Gençler Birliği’nden 5 günlük kamp
Pera Larnaka Gençler Birliği’nden 5 günlük kamp
30 0
Musk, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti
Musk, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti
18 0
Dev Derbi Galatasaray'ın
Dev Derbi Galatasaray'ın
130 1
banner878

29 futbolcu dakika kaçırmadı

banner476

AKSA Süper ve 1. Ligin ilk yarısında tüm müsabakalarda 29 futbolcu 90 dakika görev yaptı

banner825
29 futbolcu dakika kaçırmadı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından Aksa Ligleriyle ilgili yayınlanan ilk devre istatistiklerine göre ilk devrede oynanan 15 maçın tümünde de dakika kaçırmayan 29 futbolcu olduğu görülmekte.
AKSA Süper ve 1. Ligin ilk yarısında tüm müsabakalarda 29 futbolcu 90 dakika görev yaptı. Bu futbolcuların 16’sı Süper Ligden 13’ü ise 1. Ligden olduğu bildirildi.

Her iki ligde tüm maçlarda oynayan oyuncular şöyle:
SÜPER LİG (16 FUTBOLCU)
Ozan Moroğlu (DTB), OsitaObiekwe (Gönyeli), Tolga Nergiz (Hamitköy), Aykut Esmeraslan, İrfan Özbay, Mustafa Tahsildaroğulları (Lefke), Ufuk Şimşek, Uğur Gök (MTG), Yusuf Altıner (Mesarya), Adil Uçar, Hasan Piro (M. Değirmenlik), Bilal Ceylan, Hüseyin Erkan Tutuş (TOL), Ercan Samancıoğlu (Yenicami), JonathanWeston, Türkkan Delideniz (Y. Dumlupınar)
BİRİNCİ LİG (13 FUTBOLCU)
Erdoğan Nay (BÜY), Sertaç Özbil, Uğur Şahin (Binatlı), Sergen Alpaslan (Dörtyol), Ali Karal (Düzkaya), Ali Nazlıoğlu (GHE), Süleyman Batuk (Lapta), Ersal Hafız, Hüseyin Pilatin, Seyit Geçici (M. H. Yılmazköy), Olgun Tekbıyık (Pera L. G. Birliği), Barış Dağ, Remzi Rıylı (Yeniboğaziçi)
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.