25. Geleneksel Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası başladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Ocak Örgütü tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası’nın 25’incisi, dün akşam Gönyeli Spor Kulübü Halı Sahası’nda başladı.



CTP’den yapılan açıklamaya göre etkinliğe, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Lefkoşa milletvekili, Naci Talat Usar’ın kızı Sıla Usar İncirli, diğer milletvekilleri, parti yöneticileri ve Güney Kıbrıs’tan AKEL temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını Sıla Usar İncirli ve Asım Akansoy’un yaptığı turnuvanın açılış maçı, Doğan Türk Birliği (DTB) ve Küçük Kaymaklı kadın takımları arasında yapıldı. Turnuva, açılış maçının ardından diğer takımların mücadeleleriyle devam etti.

-İncirli

CTP’nin eski Genel Sekreteri Naci Talat Usar’ın kızı, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli açılışta yaptığı konuşmada, sporun, dünya ve toplumsal barışa büyük etkisi olduğunu belirterek, babasının küçük yaşlarda geçirdiği bir kazadan dolayı aktif spor yapamadığını ancak sporun her türlüsünü sevdiğini ifade etti.

İncirli, babasının, yerel takımların maçlarını sahada, gerek olimpiyatlar, gerekse Dünya Kupası gibi birçok organizasyonu ise televizyondan takip ettiğini kaydetti.

İncirli, “Siyasi yaşamı boyunca ‘sportmenlik dışı’ birçok muameleye maruz kalmış olsa da kendi etik dışı hareketlerde hiç bulunmadı, siyasetteki sportmenliğini hep korudu ve yüreğindeki insan sevgisi ile herkesi kucakladı” diye konuştu.

-“Siyaseti, demokrasi ve barışı inşa etmek için yapardı”

Babasının siyasi geçmişinden anekdotlar aktaran Sıla Usar İncirli, Naci Talat’ın siyaseti, Kıbrıs Türk halkının refahı, mutluluğu, ülkede adaleti, demokrasiyi ve barışı inşa etmek amacıyla yaptığını söyledi.

Babasının mücadele azminin eşsiz olduğunu dile getiren İncirli, “Gönyeli Ocak Örgütümüzün 25’incisini düzenlediği artık gelenekselleşen Naci Talat Halı Saha Futbol Anı Turnuvası’nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Gönyeli Ocak Örgütü’müze, katılan bütün takımlara teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Açılış gösteri maçında Limasol’da doğup Girne’de büyüyen Doğan Türk Birliği ve Lefkoşa’nın en büyük bölgesinin kulübü Küçük Kaymaklı kadın futbol takımlarının yer alacak olmasının ayrı bir önemi olduğunu ifade eden İncirli, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sporda da yerleşmesi bizler için çok önemlidir. İnsanın mücadele azminin en güzel hali olan spor ile birlikte Naci Talat’ı özlemle anıyoruz” şeklinde konuştu.

-Akansoy: “Naci Talat’ın adını yaşatmak bizim için görevdir”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da, Naci Talat’ın adını yaşatmanın kendileri için bir görev olduğunu söyledi. Naci Talat’ın toplumu birleştiren bir isim olduğuna dikkat çeken Akansoy, “Toplumsal var olmayı öne çıkaran, adalet, gelişim ve barış için mücadele etmenin adıdır Naci Talat…” ifadelerini kullandı.

Naci Talat’ın tüm topluma mal olmuş birisi olduğunu vurgulayan Akansoy, CTP olarak her zaman onun cesaretini örnek aldıklarını ve almaya devam edeceklerini söyledi.

Açılışa AKEL yetkililerinin de katıldığını ifade eden Akansoy, AKEL yöneticilerinin gelecek sene düzenlenecek turnuvaya birkaç takımla katılmak istediklerini kendilerine söylediklerini ve bundan da mutluluk duyduklarını belirtti.