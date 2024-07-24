2024-2025 Futbol Sezonu Süleyman Göktaş adına oynanacak..!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, 2024-2025 Futbol Sezonu’nu, önceki gün yaşamını yitiren Süleyman Göktaş’a adadıklarını açıkladı.
Yapılan açıklamada yeni sezonun 2024-2025 AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu olarak oynatılacağı belirtilirken, ülke sporuna çok büyük emekleri olan Süleyman Göktaş’ın adının bu şekilde yaşatılacağı kaydedildi.
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