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2024-2025 Futbol Sezonu Süleyman Göktaş adına oynanacak..!

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2024-2025 Futbol Sezonu Süleyman Göktaş adına oynanacak..!
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, 2024-2025 Futbol Sezonu’nu, önceki gün yaşamını yitiren Süleyman Göktaş’a adadıklarını açıkladı.
Yapılan açıklamada yeni sezonun 2024-2025 AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu olarak oynatılacağı belirtilirken, ülke sporuna çok büyük emekleri olan Süleyman Göktaş’ın adının bu şekilde yaşatılacağı kaydedildi.
 
 
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