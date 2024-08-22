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2024-2025 AKSA Süper Lig ve 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu fikstürü çekiliyor

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2024-2025 AKSA Süper Lig ve 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu fikstürü çekiliyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen 2024-2025 AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu fikstür çekimi gerçekleşiyor.
Buna göre her iki ligin fikstür çekimi 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 15.00'te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.
Fikstür çekimine her takımdan en az birer temsilcinin katılması istendi.
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