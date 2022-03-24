banner762
Önce motosikletliye çarptı sonra park halindeki araçlara
Önce motosikletliye çarptı sonra park halindeki araçlara
105 0
2022 The Batman
2022 The Batman
26 0
 
Soyer, Girne’den lider döndü
Soyer, Girne’den lider döndü
12 0
“Yayaya saygı gösteren yok”
“Yayaya saygı gösteren yok”
15 0
Elektrikte çaresizlik
Elektrikte çaresizlik
20 0
Cimnastik Federasyonu, başarılı sporcuları ödüllendirdi
Cimnastik Federasyonu, başarılı sporcuları ödüllendirdi
7 0
UBP’nin Mağusa Belediye Başkanı kim olacak?
UBP’nin Mağusa Belediye Başkanı kim olacak?
57 0
banner797
banner794

2022 KKTC Kickboks Ligi ve Şampiyonası’nda ilk ayak yapıldı

banner476

2022 Kickboks Ligi 1.Ayak müsabakaları ve 2022 KKTC Kickboks Şampiyonası büyük bir katılım ve coşku ile yapıldı

2022 KKTC Kickboks Ligi ve Şampiyonası’nda ilk ayak yapıldı
2022 Kickboks Ligi (1.Ayak)Müsabakaları ve 2022 KKTC Kickboks Şampiyonası, 20 Mart 2022, Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda 8 dernekten 126 sporcunun katılımı ile yapıldı.
Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum, Point Fighting ve LightContact disiplinlerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve Şampiyonada ilk üç dereceye giren takımlara kupaları, dernek ve Federasyon yetkilileri tarafından verildi.
2022 KKTC Kickboks Şampiyonası 1’incilik Kupasını 129 puanla Erdem Akademi Spor Derneği, 2’ncilik Kupasını 104 puanla Gazi Mağusa İhtisas Spor Derneği ve 3’üncülük Kupasını 85 puanla Şimşek Savunma Sanatları Derneği elde etti.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.