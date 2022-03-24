2022 KKTC Kickboks Ligi ve Şampiyonası’nda ilk ayak yapıldı

2022 Kickboks Ligi 1.Ayak müsabakaları ve 2022 KKTC Kickboks Şampiyonası büyük bir katılım ve coşku ile yapıldı

2022 Kickboks Ligi (1.Ayak)Müsabakaları ve 2022 KKTC Kickboks Şampiyonası, 20 Mart 2022, Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda 8 dernekten 126 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum, Point Fighting ve LightContact disiplinlerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve Şampiyonada ilk üç dereceye giren takımlara kupaları, dernek ve Federasyon yetkilileri tarafından verildi.

2022 KKTC Kickboks Şampiyonası 1’incilik Kupasını 129 puanla Erdem Akademi Spor Derneği, 2’ncilik Kupasını 104 puanla Gazi Mağusa İhtisas Spor Derneği ve 3’üncülük Kupasını 85 puanla Şimşek Savunma Sanatları Derneği elde etti.



