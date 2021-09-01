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2021-2022 Sezonu'nda futbol naklen yayınları BRT'de olacak

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2021-2022 Sezonu'nda futbol naklen yayınları BRT'de olacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) 2021-2022 sezonunun naklen yayını konusunda görüşme gerçekleştirdi. BRTK’nin müdürü ve yetkili personeli KTFF’yi ziyaret ederek yeni sezonla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

BRTK olarak futboldaki naklen yayınlara büyük önem verdiklerini ve bu konunun kurum için hassas bir durum olduğunu kaydeden Meryem Özkurt, naklen yayınların 10 Eylül 2021 tarihinde oynanacak Süper Kupa ile başlayacağını kaydetti.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da BRTK yetkililerine ve müdürüne ziyaretinden ötürü teşekkür ederken, kendilerinin de naklen yayın konusuna büyük önem verdiğini belirtti. Sertoğlu, maçların yeni sezonda da yine BRTK ekranlarında olacağını ve iki kurum arasındaki işbirliğinin devamından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’a bu konudaki hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.

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