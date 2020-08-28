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2020-2021 sezonunu görüştüler

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve Kulüpler Birliği yönetim kurulu, 2020-2021 sezonunda yaşanacak gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu

2020-2021 sezonunu görüştüler
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve Kulüpler Birliği yönetim kurulu Mağusa Türk Gücü’nün ev sahipliğinde Mağusa’da biraraya geldi.
Gerçekleşen toplantıda 2020-2021 sezonunda yaşanacak gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun yanı sıra; Kulüpler Birliği Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı, Kulüpler Birliği yönetim kurulu üyeleri, Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt, Hamitköy Başkanı Evren Mannaş, Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu, Cihangir yöneticisi Aytaç Karavezirler, Baf Ülkü Yurdu yöneticisi Mehmet Kadri ve Gençlik Gücü yöneticisi Suma Zafer katıldı.
 
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