20 Ocak Anıtı, 19 Mayıs Stadında

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği kazada hayatlarını kaybedenler için yaptırılan 20 Ocak Futbol Şehitlerin Anıtı, Samsun 19 Mayıs Stadyumu önüne konuldu

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği kazada Samsunspor teknik direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, ZoranTomic ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti.

Kazanın 32. yıl dönümü nedeniyle20 Ocak Futbol Şehitleri Anıtı,Samsun 19 Mayıs Stadına konuldu.Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım 20 Ocak Futbol Şehitleri Anıtı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Futbol Şehitlerin Anıtının, Samsun 19 Mayıs Stadyumu‘nun önünde yer alacağını belirten başkan Yıldırım yaptığı açıklamada şunları söyledi;

”20 Ocak 1989’da ülkemizi yasa boğan trafik kazasında kaybettiğimiz Samsunspor’umuzun 5 evladının ölüm yıldönümünde onları ölümsüzleştirmek adına yaptırdığımız ve açılışını yapacağımız 20 Ocak Futbol Şehitlerin Anıtımız tüm Samsun’a hayırlı uğurlu olsun. Ruhları şad mekanları cennet olsun.”

