19 Mayıs coşkusu futbolla yaşandı

Değirmenlik Akademi ile Yenicami Akademi, Atatürk’ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama etkinlikleri çerçevesinde etkinli düzenledi.
Değirmenlik Sadık Gül Stadında U10 ve U14 yaş gruplarında oynanan hazırlık maçları çok centilmence ve keyifli geçti. Yıldız adaylarının uzun süre sonra maç heyecanı yaşadıkları etkinlikle, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu da yaşandı.
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