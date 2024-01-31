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17. haftada 4 maç canlı yayınlanacak

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17. haftada 4 maç canlı yayınlanacak
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Miracle Spor TV, futbol tutkunları için muhteşem bir hafta sunuyor!
Süper Ligde 17. Hafta maçlarından 4 tanesi canlı olarak yayınlanacak.
Canlı yayınlanacak maçların programı şöyle:
02 Şubat Cuma 18.00 / Göçmenköy İYSK - Cihangir GSK
03 Şubat Cumartesi 14.00 / Küçük Kaymaklı TSK - Miracle Karşıyaka ASK
04 Şubat Pazar 14.00 / Türk Ocağı Limasol - Yonpaş Dumlupınar TSK
05 Şubat Pazartesi 18.00 / Yenicami AK - Doğan Türk Birliği
 
 
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