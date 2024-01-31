17. haftada 4 maç canlı yayınlanacak

Miracle Spor TV, futbol tutkunları için muhteşem bir hafta sunuyor!
Süper Ligde 17. Hafta maçlarından 4 tanesi canlı olarak yayınlanacak.
Canlı yayınlanacak maçların programı şöyle:
02 Şubat Cuma 18.00 / Göçmenköy İYSK - Cihangir GSK
03 Şubat Cumartesi 14.00 / Küçük Kaymaklı TSK - Miracle Karşıyaka ASK
04 Şubat Pazar 14.00 / Türk Ocağı Limasol - Yonpaş Dumlupınar TSK
05 Şubat Pazartesi 18.00 / Yenicami AK - Doğan Türk Birliği
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.