17. haftada 4 maç canlı yayınlanacak

Miracle Spor TV, futbol tutkunları için muhteşem bir hafta sunuyor!

Süper Ligde 17. Hafta maçlarından 4 tanesi canlı olarak yayınlanacak.

Canlı yayınlanacak maçların programı şöyle:

02 Şubat Cuma 18.00 / Göçmenköy İYSK - Cihangir GSK

03 Şubat Cumartesi 14.00 / Küçük Kaymaklı TSK - Miracle Karşıyaka ASK

04 Şubat Pazar 14.00 / Türk Ocağı Limasol - Yonpaş Dumlupınar TSK

05 Şubat Pazartesi 18.00 / Yenicami AK - Doğan Türk Birliği



