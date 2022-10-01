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1461 İskele Trabzonspor’un isim sponsoru Kurtsan Group

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1461 İskele Trabzonspor’un isim sponsoru Kurtsan Group

BTM 1. Ligin İskele bölgesi ekiplerinden 1461 İskele Trabzonspor isim sponsorunu belirledi.
Tayfun Köksal başkanlığında toplanan 1461 İskele Trabzonspor Kulübü yeni sezonda kulübün her kategoride isim sponsorunun direktörlüğünü Yasin Kurt’un yaptığı Kurtsan Group olduğunu duyurdu.
1461 İskele Trabzonspor tarafından yapılan duyuru şöyle:
2022-2023 Futbol sezonunda Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na bağlı olan tüm kategorilerde isim sponsoru olarak Kurtsan Group 1461 iskele Trabzonspor kulübü olarak karar alınmıştır. Bu anlaşma hem kulübümüze hemde isim sponsorumuz kurtsan group,a hayırlı olmasını dileriz .
Kurtsan Group 1461 iskele Trabzonspor yönetim kurulu
 

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Etiketler; #İskele Trabzonspor #Kurtsan Group #isim sponsoru
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