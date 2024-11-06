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1461 İskele Trabzonspor şampiyon

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1461 İskele Trabzonspor şampiyon
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Ülkemizin en iyi altyapı futbol akademilerinden olan 1461 İskele Trabzonspor, son dönemdeki başarılarını şampiyonluklarla taçlandırıyor. Son olarak Mağusa Türk Gücü Futbol Akademisi tarafından Mağusa Canbulat Stadı'nda düzenlenen Velocity Emlak Turnuvası'na katılan 1461 İskele Trabzonspor U12 Futbol Takımı kategorisinde şampiyon olmayı başardı. Antrenör ve Altyapı Direktörü Zafer Kuş yönetiminde disiplinli çalışmaların meyvelerini toplamaya devam 1461 İskele Trabzonspor, katıldığı turnuvalarda dereceye girmeye devam ediyor.
 
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