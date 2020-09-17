100 dakika oynatmak mecburi

Takımlar, BTM II. Ligi Play-Off maçlarında, 21 kişilik müsabaka isim listesinde 01 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu en az 3 futbolcu bulundurmak ve en az 2 futbolcuyu 100 dakika oynatmak zorunda olacaklar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), federasyon tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 2. tur maçları öncesinde 21 yaş altı kuralı ile ilgili düzenlemeye gitti.

21 yaş altı kuralı ile ilgili düzenleme şöyle:

“KTFF BTM Kurulu lig formatında oynanan 21 yaş altı oyuncu bulundurma zorunluluğu kuralını da geçici olarak düzenledi.

Buna göre daha önce -1 puan cezası olarak belirlenen ceza, 2.tur ve final maçlarında puan usulü olmadığı için "hükmen mağlubiyet" olarak düzenlendi. Bu kurala uymayan kulüplerin 3-0 hükmen mağlup olması kararlaştırıldı.

Alınan karara göre BTM II. Ligi Play-Off maçlarında, 21 kişilik müsabaka isim listesinde 01 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu en az 3 futbolcu bulundurmakla zorunludur. En az 2 futbolcuyu 100 dakika oynatmak zorundadır. Bu maddeye aykırı davranan takımlar hükmen mağlup sayılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti (TC) kontenjanında bulunan futbolcular, bu kapsama dahil değildir.”

