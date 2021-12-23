1. Lig’de haftanın maçını Hamamcıoğlu yönetecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde 15.hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.

ChinaBazaar GG ile lider Gençler Birliği arasında Atatürk Stadı’nda oynanacak olan zirvenin önemli maçını Utku Hamamcıoğlu yönetecek.

15.hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

25 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

Karşıyaka – Çetinkaya, Ergin Şahdur Stadı, Turgay Misk

ChinaBazaar GG - Gençler Birliği, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Görneç – Yalova, 3 Şehitler Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Düzkaya –Mormenekşe,Nihat Bağcıer Stadı, Zekai Töre

26 Aralık Pazar, Saat 14:00

Esentepe – Yeni Boğaziçi, Erdal Barut Stadı, İsmail Ercan

Bostancı Bağcıl – Miracle Değirmenlik, Emek Stadı, İsfendiyar Açıksöz

SFC Dörtyol – Maraş, AdemNural Stadı, Hüseyin Özkan

Çanakkale – İncirli, Muharrem Döveç Stadı, Hüseyin Eyyüpler

