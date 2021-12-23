1. Lig’de haftanın maçını Hamamcıoğlu yönetecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde 15.hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.
ChinaBazaar GG ile lider Gençler Birliği arasında Atatürk Stadı’nda oynanacak olan zirvenin önemli maçını Utku Hamamcıoğlu yönetecek.
15.hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
25 Aralık Cumartesi, Saat 14:00
Karşıyaka – Çetinkaya, Ergin Şahdur Stadı, Turgay Misk
ChinaBazaar GG - Gençler Birliği, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Görneç – Yalova, 3 Şehitler Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Düzkaya –Mormenekşe,Nihat Bağcıer Stadı, Zekai Töre
26 Aralık Pazar, Saat 14:00
Esentepe – Yeni Boğaziçi, Erdal Barut Stadı, İsmail Ercan
Bostancı Bağcıl – Miracle Değirmenlik, Emek Stadı, İsfendiyar Açıksöz
SFC Dörtyol – Maraş, AdemNural Stadı, Hüseyin Özkan
Çanakkale – İncirli, Muharrem Döveç Stadı, Hüseyin Eyyüpler
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