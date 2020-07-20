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1. Lig Play-Off programı belli oldu

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1. Lig Play-Off programı belli oldu
20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:09

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Lig'de Play-Off 1. hafta programı ve maçların oynanacağı stadlar belli oldu.

Girne Halk Evi, Esentepe, Gençler Birliği ve Yalova play off maçları oynayacaklar. Girne Halk Evi, play off maçlarına 6 puanlık büyük avantajla başlayacak.

22 Temmuz Çarşamba günü saat 17:45’te oynanacak olan Play-Off 1. hafta maçlarının programı şöyle:

Girne Halk Evi – Gençler Birliği, Paşaköy 100. Yıl Stadı

Esentepe – Yalova, Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı

Takımların play off maçlarına başlayacakları puanlar şöyle:

  1. Girne Halk Evi, 31 puan
  2. Esentepe, 25 puan
  3. Gençler Birliği, 25 puan
  4. Yalova, 24 puan

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