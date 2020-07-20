1. Lig Play-Off programı belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Lig'de Play-Off 1. hafta programı ve maçların oynanacağı stadlar belli oldu.
Girne Halk Evi, Esentepe, Gençler Birliği ve Yalova play off maçları oynayacaklar. Girne Halk Evi, play off maçlarına 6 puanlık büyük avantajla başlayacak.
22 Temmuz Çarşamba günü saat 17:45’te oynanacak olan Play-Off 1. hafta maçlarının programı şöyle:
Girne Halk Evi – Gençler Birliği, Paşaköy 100. Yıl Stadı
Esentepe – Yalova, Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı
Takımların play off maçlarına başlayacakları puanlar şöyle:
- Girne Halk Evi, 31 puan
- Esentepe, 25 puan
- Gençler Birliği, 25 puan
- Yalova, 24 puan