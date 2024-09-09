Tacettin Köse ve Bahadır Göçben Karşıyaka'da

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri’nde yerli kiralık transferi bugün sona erdi. Transferi son gününde Tacettin Köse, Cihangir’den Karşıyaka’ya transfer oldu. Tacettin Köse, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzayı attı.

Öte yandan transferi yılan hikayesine dönen K.Kaymaklı futbolcusu Bahadır Göçben de Karşıyaka’ya imza attı.

Göçben, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda, Karşıyaka transfer komitesi başkanı Umut Düzdaban eşliğinde attığı imza ile yeşil beyazlılara transfer oldu.

Bu arada Karşıyaka takımında geçmiş sezonlar da futbol oynayan Eyyüp Öztep’de son gün imza atan oyunculardandı.

