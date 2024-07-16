EURO 2024 finalinde İspanya'ya yenilen İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate istifa etti. Southgate, İngiltere'yi 2018 Dünya Kupası'nda yarı finale, 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale ve son iki Avrupa Şampiyonası'nda finale taşımıştı

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) finalinde İspanya'ya 2-1 yenilerek evine eli boş dönen İngiltere'de Gareth Southgate dönemi kapandı.

EURO 2024 finalinde İspanya'ya mağlup olan Ada ekibinde, deneyimli teknik adam görevinden istifa etti.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "102 maçın ve neredeyse 8 yıllık görev süresinin ardından Gareth Southgate, teknik direktörlükten ayrıldı" ifadeleri kullanıldı.

Tecrübeli çalıştırıcı; "Gururlu bir İngiliz olarak, İngiltere için oynamak ve İngiltere'yi yönetmek benim için hayatımın onuruydu. Bu benim için her şey demekti ve ben de her şeyimi verdim. Ama artık değişim ve yeni bir sayfa açma zamanı" şeklinde konuştu.

Southgate'in yönetimindeki İngiltere, 2018 Dünya Kupası'nda yarı finale, 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmiş ve son iki Avrupa Şampiyonası'nda da final oynamıştı.

İngiltere Milli Takımı ile 102 maçta 64 galibiyet, 20 beraberlik ve 18 mağlubiyet alan Southgate, EURO 2024'teki oyuncu tercihleriyle de eleştirilmişti.

