Türkiye sıfır çekti

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu 3. ve son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olarak puan alamadan organizasyona veda etti

EURO 2020 A Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, İsviçre ile karşı karşıya geldi. Miller sahadan 3-1 mağlup ayrıldı ve EURO 2020'ye veda etti.

Grupta 3 maçta 1 gol atabilen ve galibiyet yüzü göremeyen Türkiye, ilk maçında İtalya'ya 3-0, Gallere de 2-0 kaybetmişti. İsviçre'nin üst tura kalması, diğer gruplarda oynanan maçların sonuçlarına göre belli olacak.

İsviçre'ye galibiyeti getiren goller 6. dakikada Seferovic, 26. ve 68. dakikalarda Shaqiri'den geldi. A Milli Futbol Takımımızın maçtaki tek golünü 62. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

