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Türkiye ikinci maçında Galler karşısında

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Türkiye A Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında bugün Galler ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak

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Türkiye ikinci maçında Galler karşısında
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'de başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem ArturDias düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Ay-yıldızlı ekipte Galler karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak
Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Morrell, Ramsey, Bale, James, Moore
Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor.
A Grubu'nda günün diğer maçında ise İtalya ile İsviçre TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
Grupta ikinci maçlar öncesinde İtalya 3 puanla lider durumda bulunurken, Galler ve İsviçre 1'er puana sahip. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor.
Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'ndaki son maçında ise 20 Haziran'da TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
2021'deki 8. maç
Milliler, Galler mücadelesiyle 2021 yılındaki sekizinci maçına çıkacak.
Bu yıl oynadığı 7 maçta 4 galibiyet alan milliler, 2 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 14 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 9 gol gördü.
Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.
Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç golsüz berabere bitti. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0 kaybetti.
 
 
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