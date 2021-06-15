Türkiye ikinci maçında Galler karşısında

Türkiye A Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında bugün Galler ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'de başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem ArturDias düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlı ekipte Galler karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Morrell, Ramsey, Bale, James, Moore

Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor.

A Grubu'nda günün diğer maçında ise İtalya ile İsviçre TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Grupta ikinci maçlar öncesinde İtalya 3 puanla lider durumda bulunurken, Galler ve İsviçre 1'er puana sahip. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor.

Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'ndaki son maçında ise 20 Haziran'da TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

2021'deki 8. maç

Milliler, Galler mücadelesiyle 2021 yılındaki sekizinci maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı 7 maçta 4 galibiyet alan milliler, 2 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 14 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 9 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç golsüz berabere bitti. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0 kaybetti.



