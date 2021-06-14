Türkiye-Galler maçına Portekizli hakem

Türkiye A Milli Futbol Takımının, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile oynayacağı A Grubu ikinci maçını Portekizli hakem ArturDias yönetecek

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Dias'ın yardımcılıklarını RuiTavares ve PauloSoares yapacak.

Maçın video yardımcı (VAR) hakemi Portekizli JoaoPinheiro, dördüncü hakemi ise Polonyalı BartoszFrankowski olacak.

Türkiye - Galler mücadelesi, TRT1'den naklen yayınlanacak.

