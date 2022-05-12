Turkcell U15 Ligi'nde final 19 Mayıs’ta oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Turkcell U15 Ligi'nde final karşılaşması 19 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak.
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