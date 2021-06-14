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Slovakya galibiyetle başladı

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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu maçında Slovakya, Polonya'yı 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu

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Slovakya galibiyetle başladı

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'nda Slovakya, Polonya'yı 2-1 yendi.

Rusya'nın Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan E Grubu ilk maçında, Polonya ile Slovakya karşı karşıya geldi.

Trabzonspor'un renklerine bağladığı Hamsik'in kaptanlığını yaptığı Slovakya, 18. dakikada 1-0 öne geçti. Sol kanatta topu alan Mak, kendisini savunan iki Polonyalı oyuncudan sıyrılıp ceza sahasına girdi. Mak'ın sol çaprazdan çektiği şut, defansın temasıyla önce direğe, ardından da kaleci Szczesny'nin sırtına çarparak ağlara gitti.

Szczesny, şampiyona tarihinde kendi kalesine gol atan ilk file bekçisi oldu.

Polonya, ikinci yarının 30. saniyesinde skoru eşitledi. Ceza sahasındaki pas alışverişi sonucu soldan son çizgiye kadar inen Rybus, topu penaltı noktasına doğru çıkardı. Linetty, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Polonyalı orta saha oyuncusu Krychowiak, 62. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi.

69. dakikada Hamsik'in kullandığı köşe vuruşunda gelen topu penaltı noktasının yakınında kontrol eden Skriniar, sert bir vuruşla Slovakya'yı 2-1 üstünlüğe taşıdı.

10 kişi kalan Polonya, son dakikalardaki baskılı oyununa rağmen golü bulamadı ve Slovakya maçı 2-1 kazandı.

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