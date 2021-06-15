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Ronaldo'dan çifte rekor

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Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) Macaristan maçı ile birlikte çifte rekorun sahibi oldu. Ronaldo, 5 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu olurken, en fazla gol atan oyuncu unvanının da sahibi oldu

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Ronaldo'dan çifte rekor
Son şampiyon Portekiz'in hücumdaki en büyük kozu Ronaldo, EURO 2020'de çifte rekorun sahibi oldu.
Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Macaristan karşısına çıkan Cristiano Ronaldo, 5 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu unvanının sahibi oldu. Portekizli yıldız aynı zamanda turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu.
Daha önce EURO 2004, 2008, 2012 ve 2016'da mücadele eden ve 9 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, EURO 2020'de de Macaristan karşısında 3 gol atarak Fransız efsanesi Michel Platini'yi geride bırakarak "şampiyona tarihinin en golcü futbolcusu" unvanını tek başına ele geçirdi.
36 yaşındaki yıldız ayrıca, 5 farklı turnuvada gol sevinci yaşayan tek oyuncu olarak tekrarlanması zor bir başarıya imza attı.
Ronaldo'dan çifte rekor! - 5
Milli formayla çıktığı 175 maçta 106 gol kaydeden Ronaldo, EURO 2004'te iki, 2008'de bir, 2012 ve 2016'da ise üçer kez ağları sarsmıştı.
Ronaldo'dan çifte rekor! - 6

PORTEKİZ 3-0 YENDİ

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Portekiz, Macaristan'ı 3-0 yendi.
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