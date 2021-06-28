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Nefes kesen maç İspanya'nın

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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan mücadele gol düellosuna sahne oldu. Karşılaşmayı 5-3 kazanan İspanya çeyrek finale yükseldi

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Nefes kesen maç İspanya'nın

Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu karşılaşması tam 8 gol atıldı. 

Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 20. dakikasında Hırvatistan, kaleci Unai Simon'un hatasıyla 1-0 öne geçti. Sarabia 38. dakikada skoru eşitleyen golü kaydetti: 1-1

Cesar Azpilicueta 57. dakikada takımını öne geçirdi:1-2. 76’da Ferran Torres İspanya’nın 3. golünü attı:1-3.

Baskısını artıran Hırvatistan’ın farkı bire indiren golü 85’te Orsic’ten geldi:2-3. Oyuna sonradan giren Pasalic 90+2’de beraberliği sağladı: 3-3.

Karşılaşmanın normal süresi bu skorla sona erdi. Uzatmaların 100. dakikasında Morata takımını 4-3 öne geçirdi. 103'te Oyarzabal takımının 5. golünü attı: 3-5.

Bu sonuçla İspanya çeyrek finale yükselirken Hırvatistan turnuvaya veda etti. 


 
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