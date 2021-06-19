Macaristan ilk puanını Fransa'dan aldı

|Ferenc Puskas Stadyumu'ndaki müsabakada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çaldı.
Maç, 1-1 eşitlikle noktalandı.
Macaristan, ilk yarıyı üstün kapatan taraf oldu. Devre sonunda sahne alan Fiola, takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.
İkinci yarıda da dirençli oynayan Macarlar, uzun süre rakibini durdurdu. Oyuncu değişikliğiyle birlikte etkinliğin artıran Fransa, beraberlik golünü Griezmann ile buldu.
Kalan sürede başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sonuçlandı.
Bu skorla puanını 4'e çıkaran Fransa, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yerleşti. İlk mücadelesinde Portekiz'e yenilen Macaristan ise, "ölüm grubu" olarak nitelendirien F Grubu'nda puanla tanışmayı başardı.