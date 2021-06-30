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Kraliyet Ailesi, İngiltere-Almanya maçını tribünlerinde izledi

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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) dün akşam İngiltere ve Almanya arasında oynanan ve İngiltere'nin galibiyetiyle sonuçlanan mücadeleyi Prens William ve eşi Kate Middleton, oğulları Prens George'la birlikte statda izledi. Tribünde eski futbolcu David Beckham ve ünlü şarkıcı Ed Sheeran da yer aldı.

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Kraliyet Ailesi, İngiltere-Almanya maçını tribünlerinde izledi
 

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda dün akşam İngiltere ile Almanya kozlarını paylaştı. Heyecan dolu karşılaşma İngiltere'nin 2-0'lık galibiyeti ile son buldu. Almanya turnuvaya veda ederken, İngiltere, turnuvadaki dördüncü maçını da gol yemeden bitirmiş oldu. Almanya'yı deviren İngiltere'nin bu tarihi zaferine tribünlerde ünlü isimler de vardı.
 

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Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan mücadeleyi Prens William ile Kate Middleton çifti, en büyük çocukları olan 7 yaşındaki Prens George ile birlikte takip etti.

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Maçı izleyenler arasında David Beckham, oğlu Romeo Beckham, İngiliz şarkıcı Ellie Goulding ve dünyaca ünlü müzisyen Ed Sheeran ile eşi Cherry Sheeran da vardı.

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