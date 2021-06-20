İtalya kayıpsız turladı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu son maçında İtalya, Galler'i 1-0 yendi. Bu sonuçla İtalya, 3'te 3 yaparak grubu gol yemeden zirvede bitirdi. Galler ise yenilmesine rağmen grubu 2. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi

Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya'ya 3 puanı getiren golü 39. dakikada Pessina attı.

Bu galibiyetle puanını 9'a yükselten İtalya, 3'te 3 yaptı ve grubu gol yemeden lider olarak tamamladı.

Gök-mavililer, ilk iki maçta Türkiye ve İsviçre'yi 3-0 mağlup etmişti.

Galler ise yenilmesine rağmen grubu 4 puanla 2'nci sırada bitirerek son 16'ya adını yazdırdı.

Galler Milli Takımı'nda Ethan Ampadu, 55. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Diğer yandan, "Gök mavililer" olarak anılan İtalya Milli Takımı, gol yemeden üst üste 11. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini ise 30 maça çıkardı. İtalya, son 30 maçta 25 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Böylece Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, 1929-1948 yılları arasında milli takımı çalıştıran Vittorio Pozzo ile 1935-1939 döneminde elde edilen 30 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti.

