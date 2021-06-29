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İsviçre'den tarihi zafer

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EURO 2020 son 16 turunda Fransa ile İsviçre arasında oynanan mücadele nefesleri kesti. 6 golün atıldığı maçta çeyrek finalisti penaltı atışları belirledi. Rakibini penaltılarda 5-4 yenen İsviçre bir üst tura çıktı

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İsviçre'den tarihi zafer

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Hırvatistan-İspanya maçının ardından Fransa ile İsviçre arasında oynanan mücadele de gol düellosuna sahne oldu. 

Bükreş'te Arena Națională'daki karşılaşmanın 90 dakikası 3-3 bitti. 

Mücadelenin 15. dakikasında İsviçre, Seferovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Horozlar bu golün şokunu uzun süre atamazken mücadelenin ikinci yarısında VAR uyarısıyla İsviçre penaltı kazandı. 

İsviçre penaltıyı kaçırdı, Fransa ayağa kalktı

55. dakikada penaltıyı kullanan Rodriguez, kaleci Lloris'i geçemedi. Farkı ikiye çıkarma fırsatını İsviçre bu dakikadan sonra kalesinde iki gol gördü. 

Penaltıdan sonra adeta uyanan Fransa, Benzema'nın 57 ve 59. dakikalarda attığı gollerle skoru 2-1'e getirdi. 75. dakikada ise Pogba ceza sahası dışından attığı muhteşem golle farkı ikiye çıkardı: 3-1. 

Gavranovic uzatmalara götürdü

Oyundan kopmayan İsviçre'de Seferovic tekrar sahneye çıktı. Golcü oyuncu 81'de skoru 3-2'ye getirdi. 90. dakikada Xhaka'nın harika pasında topla buluşan Gavranovic, Kimpembe'yi geçerek maçı uzatmalara götüren golü kaydetti: 3-3.

Uzatma dakikalarında gol olmayınca penaltılar çeyrek finalisti belirledi. 5 penaltının tamamını gole çeviren İsviçre, Mbappe'nin son penaltıyı kaçırması sonrası çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu. 

Turnuvaya veda eden Fransa, Hollanda'nın ardından elenen ikinci favori takım oldu.

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