İsveç, uzatmalarda lider bitirdi

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu 3. ve son maçında İsveç ile Polonya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-2 galip tamamlayan İsveç, grubunu 7 puanla İspanya'nın önünde zirvede bitirdi

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bulunan St. Petersburg Stadyumu’nda oynanan müsabaka golle başladı.

Maçın henüz 2. dakikasında Forsberg, Polonya filelerini havalandırarak İsveç'i 1-0 öne geçirdi.

17. dakikada Polonya gole çok yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan kornerde Lewandowski’nin kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topa yeniden kafa vuruşunu yapan Polonyalı yıldız, direği yine geçemedi.

59. dakikada Forsberg, farkı 2’ye çıkarırken, bu golün ardından Lewandowski skoru 2-1’e getirdi. 84. dakikada Polonyalı golcü Lewandowski rakip fileleri yeniden havalandırarak, skoru 2-2 yaptı.

90+3’te Claesson İsveç’in 3. golünü atarak müsabakanın skorunu belirledi.

Bu sonuçla İsveç, puanını 7’ye yükselterek E grubunu lider tamamladı. 3 maçın ardından yalnızca 1 puan toplayan Polonya ise İsveç mağlubiyetinin ardından turnuvaya veda etmiş oldu.



