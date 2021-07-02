İspanya, penaltılarla yarı finalist

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) çeyrek finalinde İsviçre ile İspanya kozlarını paylaştı. 120 dakikası 1-1 biten müsabakada, penaltı vuruşları sonunda kazanan taraf İspanya oldu

Rusya'daki Saint Petersburg Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetti.

Karşılaşma, İspanya'nın penaltı vuruşları sonucu üstünlüğüyle noktalandı.

Karşılaşma'nın açılış golü İspanya'dan geldi. 8. dakikada Jordi Alba'nın şutu, Zakaria'ya çarparak yön değiştirdi ve kaleci Sommer'i yanıltarak filelerle buluştu.

İsviçre'nin cevabı ikinci yarıda kaldı. 68. dakikada Freuler'in asistinde sahne alan Shaqiri, durumu 1-1'e getirdi.

Golde asisti yapan Freuler, 77. dakikada kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada, uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve penaltı vuruşlarına geçildi.

Penaltı vuruşları sonucunda rakibini deviren İspanya, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu.

