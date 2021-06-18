İngiltere Euro 2020 finalini Macaristan'a kaptırmamaya kararlı

İngiltere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) maçlarında ev sahipliğini Macaristan’a kaptırmamak için karantina kurallarını gevşetmenin yollarını arıyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley stadyumu şampiyonanın yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yapacak. Ancak Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye yapılacak seyahatlerde sarı listedeki bir ülkeden İngiltere’ye giriş yapanların 10 gün süreyle kendilerini karantinaya alma zorunluluğu bulunuyor.

Türkiye hariç şampiyonaya katılan ülkelerin tamamı İngiltere’deki sarı listede yer alıyor. Türkiye ise halen kırmızı listede bulunuyor, bu sebeple Türkiye’den İngiltere’ye seyahat edenlerin 10 gün süreyle hükümetin kabul ettiği otellerde masrafları kendilerince karşılanmak üzere karantina kalması gerekiyor.

Şampiyonayı düzenleyen Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’nin (UEFA) karantina kuralları sebebiyle ortaya çıkabilecek zorlukların önüne geçmek için Wembley’de oynanması planlanan maçların Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye kaydırılmasına karar verebileceği ihtimali İngiliz yetkilileri telaşlandırdı.

Avrupa Birliği içindeki Schengen alanında bulunan Macaristan’da sınır kontrolleri olmaksızın birçok AB vatandaşının seyahat özgürlüğünün bulunduğu ve ülkedeki Covid-19 tedbirlerinin geçtiğimiz günlerde gevşetilmesi sonucu maçların tam kapasite seyirci ile oynanma ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor.

2 bin 500 kişi için özel izne karşılık 2030 Dünya Kupası’nın evsahipliği

The Times gazetesinin haberine göre UEFA ve FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) yetkilileri, siyasetçiler, sponsorlar ve yayıncılardan oluşan 2 bin 500 kişilik bir grubun özel bir izinle karantina kurallarından muaf tutulmasına imkan tanıyan bir çözüm arayışında. Ancak yurtdışına seyahat ve tatil imkanları kısıtlı bulunan İngiliz halkının bu tür br özel izne karşı tepki duymasından endişe ediliyor.

Delta varyantının yayılmayı sürdürdüğü ülkede Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin halk sağlığı açısından risk oluşturabileceğine ve özel izinle ülkeye giriş yapacakların Delta ve Alfa varyantlarını kaparak kendi ülkelerine taşıma ihtimalinin bulunduğuna da dikkat çekiliyor.

İngiliz basınında, Başbakan Boris Johnson’ın 2030 Dünya Kupası’na İngiltere’nin evsahibi olması için koşullu fırsat tanınması karşılığında böyle bir ayrıcalığa sıcak bakabileceği bildiriliyor.

Ülkede 21 Haziran olarak belirlenen tam açılma takvimi Delta varyantının yayılması sebebiyle dört hafta ertelenmişti.